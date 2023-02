Levante | la depressione post-partum e i momenti bui delle altre mamme

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L'artista in gara a Sanremo con la canzone Vivo ha avviato una conversazione sulle «ombre» spesso trascurate della maternità. Ecco i racconti di tre donne per le quali la nascita di un bambino non è stata un'esperienza tutta rose e fiori