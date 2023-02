Levante da perdere la testa | lì sottotutti di sasso | Guarda

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sul palco del Festival di Sanremo per la serata del 9 febbraio,, presentata da Paola Egonu, scende le scale dell'Ariston con una camicia nera trasparente e delle culotte nere anche quelle con scarpe tacco 18, come poco prima aveva lei stesso annunciato su Twitter. Ieriche indossava sempre dei micro-pantaloncini neri di pelle si è visibilmente emozionata dopo aver concluso l'esecuzione di "Vivo". La cantante ha ringraziato tutti, trattenendo a stento la commozione e dicendo che "è bello tornare dal vivo", dopo gli anni pandemici che avevano visto l'attività concertistica interrompersi del tutto dopo lungo tempo.

Marco Mengoni guida la classifica generale della sala stampa del Festival di Sanremo. A seguire Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma Cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gass ...Per la sala stampa in testa dopo le due serate Mengoni, esordio all'Ariston per Francesca Fagnani. Super-ospiti internazionali i Black Eyed Peas ...