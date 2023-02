L’Europa soccorre Siria e Turchia mentre discute come blindare le sue frontiere ai migranti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 febbraio 2023)corre in aiuto di un pezzo di mondo che ha troppo a lungo ignorato. La mobilitazione dopo il terremoto è quella richiesta da un dramma immane, che trova un termine di paragone – nelle parole del presidente Recep Tayyip Erdo?an – solo in quelle dello scorso secolo. L’epicentro, tra, localizza una tragedia nella tragedia: il sisma ha violentato una terra di accampamenti e profughi, stravolta da dodici anni di guerra civile; oggi, dal gelo e dal colera. Le macerie, l’affannosa e a volte futile ricerca dei corpi, hanno ricordato a chi vive nei campi del latono di questa catastrofe i bombardamenti subiti per anni. Quella del despota Bashar al-Assad è stata una “vittoria” cimiteriale, sponsorizzata da Vladimir Putin. Da settentrione avevano ripreso i raid le unità di Erdo?an, a cui abbiamo ...