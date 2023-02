Lega Pro | Vulpis | “Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato | per loro ci sarò sempre”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Quest’oggi laPro ha eletto il suo nuovo presidente Matteo Marani. Ad uscire sconfitto, invece, è stato Marcelche, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ringraziareche losostenuto con un voto: “i presidenti che miin questa tornata elettorale. Persone straordinarie e libere a cuito per tutta la mia vita.dimostrato una coerenza unica al mondo! Perci! Grazie di cuore!”. SportFace.

Consolato Cicciù - - > E' il giornalista Matteo Marani , già direttore del Guerin Sportivo e vicedirettore di Sky Sport , il nuovo Presidente della. Succede a Francesco Ghirelli, dimessosi qualche mese fa. Marani è stato eletto con 39 voti. Al suo fianco Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri che in qualità di vicepresidenti lo ...Da Sky alla presidenza della. Matteo Marani vince il derby fra giornalisti con Marcel Vulpis, vicepresidente uscente e reggente della Serie C dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli per la bocciatura del nuovo format ...

Matteo Marani eletto nuovo presidente della Lega Pro Sky Sport

Matteo Marani nuovo presidente Lega Pro. I club di C lo hanno eletto con 39 voti La Gazzetta dello Sport

Lega Pro, Marani eletto presidente. Vulpis battuto la Repubblica

Lega Pro al voto: domani la scelta del presidente, sfida tra i giornalisti Marani e Vulpis RaiNews

Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro DAZN

Lega Pro, Marani è il nuovo presidente -UFFICIALE. Dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli a dicembre, il giornalista di Sky... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del ...E’ il giornalista Matteo Marani, già direttore del Guerin Sportivo e vicedirettore di Sky Sport, il nuovo Presidente della Lega Pro. Succede a Francesco Ghirelli, dimessosi qualche mese fa. Marani è ...