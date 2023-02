(Di giovedì 9 febbraio 2023) I genitori vogliono capire se il tempo perso sia stato decisivo per il decessopiccola Ludovica, e hanno deciso di sporgere denuncia contro l’ospedale di Gallipoli

La bambina è stata perciò trasferita a, ma i medici prima avrebbero chiesto aldi accompagnarla in macchina, poi dopo le sue insistenze hanno detto di sì all'ambulanza ma senza medico a ...Un medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano () è stato aggredito questa mattina da un 31enne che in preda ad un forte stato di alterazione ...daldi ...

Lecce, il papà della bimba morta per un’encefalite fulminante: «All’ospedale mi dicevano che non era grave» Vanity Fair Italia

Il papà di Ludovica, morta a 2 anni con febbre a 41: In ospedale mi ... Fanpage.it

Bimba morta a due anni per encefalite, la rabbia del papà: «Lasciata oltre un'ora senza cure. Ora la verità» quotidianodipuglia.it

Il manifesto per il papà internato e lo “schiaffo alla Memoria”. Anpi prende posizione LeccePrima