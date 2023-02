L’Eca risponde alla Superlega | «Noi siamo andati avanti | quando lo farà anche A22?»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’European Club Association replica al comunicato diramato questa mattina dall’, società che sta dietro, in merito ai dieci punti su cui la competizione si baserebbe. Di seguito il comunicato dell’European Club Association sulla: «Eca prende atto dell’ultimo dispaccio drealtà alternativa di. Tuttavia, nel mondo reale, questa idea rimaneggiata è già stata proposta, discussa e completamente respinta da tutte le parti interessate nel 2019. Questo è solo un altro tentativo deliberatamente distorto e fuorviante per destabilizzare il lavoro costruttivo attualmente in corso tra le vere parti interessate del calcio». E ancora continua il comunicato: «In qualità di unica organizzazione riconosciuta dFifa e dUefa ...