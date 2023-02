Le vittime del sisma sono oltre 17mila. Primi soccorsi arrivati in Siria nelle zone dei ribelli

(Di giovedì 9 febbraio 2023) - Continua a crescere tragicamente il bilancio delle. 63 mila le persone rimaste ferite. Molti ancora i dispersi. Dopo70 ore sotto le macerie tratti in salvo mamma e ...

...è stata più lungaprevisto. Sul tavolo diversi i fronti caldi: c'è il presidente ucraino Zelensky al Parlamento europeo, il terremoto in Turchia e Siria dove si contano oltre 16mila, e c'...- Continua a crescere tragicamente il bilancio delle. 63 mila le persone rimaste ferite. Molti ancora i dispersi. Dopo oltre 70 ore sotto le macerie tratti in salvo mamma e ...

Galatasaray, anche Mertens al lavoro per gli aiuti alle vittime del terremoto La Gazzetta dello Sport

Conegliano batte il Resovia: vittoria per le vittime del terremoto in Turchia La Tribuna di Treviso

Dybala, aiuto alle vittime del terremoto in Turchia. L'annuncio di Demiral Calciomercato.com

Norma Cossetto e vittime del dopoguerra, l'omaggio della CNI LaVoce del popolo

si rinnova “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa ...Continua a crescere tragicamente il bilancio delle vittime. 63 mila le persone rimaste ferite. Molti ancora i dispersi. Dopo oltre 70 ore sotto le macerie tratti in salvo mamma e figlio ...