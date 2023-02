Le scelte green di Melinda | stoccaggio sotterraneo ed energia solare

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Autoproduzione energetica e uso di magazzini davvero speciali per conservare la frutta: quello disarà un 2023 all’insegna del risparmio e del contrasto al caro. Tra le iniziative adottate spicca il ricorso alle celle ipogee, vere e proprie strutture per la frigo-conservazione naturale: 15 chilometri di gallerie, situate all’interno della miniera di dolomia Rio Maggiore. Queste “stanze”, protette dalla roccia a 300 metri di profondità, ospitano le mele in un ambiente asciutto e controllato. ”Le mele si vendono tutto l’anno, per conservarle occorre mantenere intatte alcune condizioni – spiega Franco Paoli, direttore del Reparto Produzione di– La temperatura si stabilizza a 1°C e la presenza di ossigeno si ferma all’1%: in questo modo è possibile rallentare la respirazione dei frutti ...