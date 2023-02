Le Iene | domani in primo piano l’inchiesta il traffico dei bambini in Paraguay | e la tragedia che ha colpito l’hotel Rigopiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023), venerdì 10 febbraio, in prima serata su Italia1, un nuovo appuntamento con “Le”. Tra gli ospiti in studio: la conduttrice di X-Style Giorgia Venturini e il giovane attore Giancarlo Commare. Nella puntata: Andrea Agresti torna a occuparsi del presuntodiin, raccontato attraverso la storia di Enrica Locatelli: la quarantenne ha scoperto che le sue vere radici affondano nel paese sudamericano e non a Bergamo, città dove ha sempre vissuto. Tutto è cominciato quando Enrica, insospettita dalle domande sempre più frequenti sulle sue origini e incoraggiata dal marito, ha cominciato a cercare prove e documenti sulla sua nascita, nonostante tutta la sua famiglia, compresi i genitori adottivi, abbiano sempre taciuto sull’argomento. Qualche mese dopo la donna rintraccia dei ...

