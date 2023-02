Le Gastropagelle di Gastronomika

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Eccoci, è quel momento in cui le madri d’Italia mettono da parte, per solo una settimana l’anno, la domanda «Hai mangiato?» per chiedere «Lo hai visto Sanremo, ieri?» Torna l’appuntamento musicale più seguito della nazione, ma noi non ci stacchiamo dalla nostra anima affamata e torniamo con le: giudichiamo i cantanti e le canzoni come fossero dei commestibili. Giudizi impulsivi, azzeccati o forse no, ma di sicuro nel modo che meglio ci rappresenta. La classifica parziale ci sta già facendo trepidare tutti nonostante quest’anno, il Festivàl, sembri più faticoso del solito. Non gli possiamo però negare il successo evidente di ascolti che sta tenendo incollati alla tv milioni di italiani che sgranocchiano snack, mangiano gelato e iniziano ad azzeccare qualche parola delle canzoni in gara. Rimane da capire se siete d’accordo con i nostri giudizi: Marco ...