Le figlie di Gianluca Vialli incontrano Papa Francesco | è commovente quello che dicono

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Toccante incontro, al termine dell’udienza generale, trae ledel calciatore morto un mese fa. Le due ragazze non si sono presentate a mani vuote dal: con sé avevano un dono da dare ae un impegno per una causa nobile e giusta a favore di tutti i malati che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

- - > La moglie e lediVialli in udienza da Papa Francesco - ANSA . Olivia e Sofia, lediVialli, scomparso il 6 gennaio scorso, stamattina hanno preso parte all'udienza generale in Aula ...... per condividere il desiderio più grande che papàha portato nel cuore, fino al giorno della morte avvenuta lo scorso 6 gennaio: 'Vorrei avere il tempo di accompagnare le mie dueall'...

Papa Francesco incontra moglie e figlie di Vialli: una maglia in dono per Bergoglio. FOTO Sky Tg24

La moglie e le figlie di Vialli in udienza dal Papa per l'ultimo desiderio Avvenire

Figli Gianluca Grignani: chi sono Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona e ... Tag24

Cathryn White Cooper con le figlie Olivia e Sofia: Gianluca Vialli il ... Fanpage.it

«Lasciata senza cure con 41 di febbre. I medici hanno ucciso nostra ... Open

Canturino, operaio di 50 anni, residente a Vighizzolo, sposato con sua moglie Lorena: Gianluca Bartesaghi è rimasto vittima di un malore lunedì 7 febbraio 2023, quando era alla guida della sua auto in ...Ad un mese dalla morte di Gianluca Vialli le figlie, Olivia 18 anni e Sofia 16, hanno voluto incontrare Papa Francesco e portargli in dono la maglia della nazionale indossata dal padre. Al termine ...