Le fettuccine di Alfredo compiono 115 anni Successo per il birthday party a Roma e a Città del Messico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Happydi!” Unannunciato lo specialevent teso a celebrare i primi 115delle miticheburro e parmigiano all’”, svoltosi il 7 febbraio nella sede prestigiosa de “Il Vero” , piazza Augusto Imperatore 30 inin occasione della Festa Usa “NationalDay”. In pole position, le legittime eredi della gloriosa dinastia Di Lelio, Ines Di Lelio e la figlia Chiara Cuomo che perpetuano in maniera vincente la tradizione gastronomica familiare dei propri avi, cominciata nel 1908 in una trattoria a piazza Rosa, nei pressi dell’attuale Galleria Alberto Sordi ...