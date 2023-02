Lazio | Renzi | ' Bianchi candidata di Orlando | l' ha proposta ovunque'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Parliamo dei 5stelle nel? Hanno scelto ladil'hain Liguria. Noi come Terzo Polo abbiamo scelto una persona che ha dimostrato di essere seria e capace, Alessio D'Amato”. Lo ha detto Matteoall'evento di chiusura della campagna elettorale di Marietta Tidei, a Civitavecchia.

Roma, 9 feb (Adnkronos) – "Sono tre giorni che guardo sui siti le notizie e le immagini dei salvataggi in Turchia e Siria. Ci sono delle domande che ti fai, pensando al fatto che quelle terre stanno s ...