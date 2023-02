Lazio | grande ottimismo per il rinnovo di Pedro | la situazione

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In casac’èper ildi contratto di. Marzo potrebbe essere il mese decisivo per chiudere In casac’èper ildi contratto di. L’attaccante biancoceleste, nonostante i suoi 35 anni (36 a luglio) è uno dei giocatori più in forma della squadra di Maurizio Sarri e nel match contro l’Hellas Verona ha fatto la differenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente Claudio Lotito avrebbe già fatto un abbozzo di offerta all’ex Barcellona che è stata accolta con soddisfazione. Marzo potrebbe essere il mese giusto per sciogliere definitivamente le riserve L'articolo proviene da Calcio News 24.

In casac'èottimismo per il rinnovo di contratto di Pedro. Marzo potrebbe essere il mese decisivo per chiudere In casac'èottimismo per il rinnovo di contratto di Pedro.

Il bomber ha saltato la sfida dell’andata, ora vuole ripartire da qui. Contro i nerazzurri di Gasperini ha segnato 5 ...La Lazio è quarta in classifica quindi il percorso in Serie A finora è assolutamente positivo. Risulta evidente però un calo di rendimento nelle ultime giornate, che parte da ...