L’autonomia che piace al Sud | in Sicilia si aumentano la diaria

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1-4.mp4 Non è vero che le regioni del sud non amano, cara Salvini, dipende dai casi. Premessa d’obbligo: amo il sud Italia, penso che sia uno dei più bei posti del pianeta, e non ho nulla contro i meridionali ai quali invidio l’arte di saper trasformare i difetti in qualità. Antefatto: il governo ha avviato l’iter per varare la legge sulle autonomie regionali e apriti cielo. Molti governatori del sud, direi quasi tutti, sono insorti al motto che “così facendo si aumenterà il divario economico tra le regioni del nord e quelle del sud”. Benissimo, però poi si scopre che i consiglieri regionali della, che già guadagnano 11.000 euro al mese in parte esenntasse, ieri l’altro si sono autonomamente aumentati lo stipendio per adeguarlo alla perdita di potere di acquisto ...