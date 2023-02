(Di giovedì 9 febbraio 2023) Svoiltasulla morte diGreco , la donna di 33il 29 ottobre scorso all'interno del salone da parrucchiere 'Dream', in via Foscolo, dove lavorava: la giovane ...

Epilessia ed emicrania, mamma di 35 anni si sente male e scopre di avere un tumore al cervello Elena Fanchini, morta l'ex sciatrice dopo una lunga battaglia contro il tumore: aveva 37 anni...Ieri mattina l'aveva appuntamento conDi Dio, che però non era in casa. Si è dunque rivolta al marito. Insieme sono andati a casa della vittima per vedere se per caso si trovasse lì. ...

Laura, estetista trovata morta a 33 anni: svolta nelle indagini. «Uccisa da overdose di cocaina» leggo.it

Laura e le coltellate alla suocera Margherita dopo la "riconciliazione ... La Sicilia

Lite fatale con la suocera. «Sì, l'ho uccisa: la odiavo». La 32enne trovata a cavalcioni sul cadavere di Margh ilmessaggero.it

Pietraperzia, uccide la suocera a coltellate: la trovano seduta sul corpo della donna mentre fuma una sigaret Giornale di Sicilia

Umbria, Laura Chiatti: "Sono una tosta con la voglia di pigiamone" Corriere dell'Umbria

Svoilta nelle indagini sulla morte di Laura Greco, la donna di 33 anni trovata morta il 29 ottobre scorso all'interno del salone da parrucchiere «Dream», in via Foscolo, ...“L' Umbria mi tiene con i piedi per terra, mi protegge, mi dà sicurezza ma, a volte, mi impigrisce”. Laura Chiatti stella ...