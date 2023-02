L’aumento delle tasse sulle vincite in Romania

Leggi su zon

(Di giovedì 9 febbraio 2023) A seguito della ratifica parlamentare della modifica del Codice Fiscale, a partire dal 1° agosto gli operatori indovranno applicare una nuova “struttura didei giocatori in tutti i settori del gioco d’azzardo. Il governo rumeno ha approvato una legge che impone un aumentodei giocatori d’azzardo, ai quali con una mossa si sono trovati in un periodo di incertezza, non solo per loro, ma anche per gli operatori autorizzati. La nuova ritenuta inizierà al 3% per leinferiori a 10.000 RON (2.000 euro), seguita da un’aliquota del 20% per lecomprese tra 10.000 e 66.750 RON (13.600 euro). Infatti, come annunciato nell’ultima legge, tutti gli ...