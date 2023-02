Latina | scambio di cassette di pesce illegale in strada | maxi multa a due autisti

(Di giovedì 9 febbraio 2023)– L’attività di controllo della Polizia di Stato sull’autotrasporto continua con assiduità sulle strade pontine con particolare e rinnovata attenzione al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata. Nell’ambito di uno di questi servizi, gli agenti della Sezione Poliziale dihanno proceduto, in città, al controllo di due autocarri isotermici intenti al trasbordo difresco dall’uno all’altro. Glidopo aver posizionato i due veicoli vicini hanno aperto i portelloni laterali ed iniziato il trasbordo difresco dall’uno all’atro veicolo. Alla vista della pattuglia della Poliziale, dopo essersi lanciati degli sguardi d’intesa desistevano dall’operazione e con gesti veloci riponevano il...

...per la prevenzione e la protezione dei minori delle Conferenze episcopali dell'Americae ... "C'è stato un intensosulla collaborazione congiunta tra Celam e Pom, in cui sono state ......giustizia con quella di Cuba Il procuratore generale di Maduro oggi va all'Avana per unosu ... Paolo Manzo, 8 febbraio 2023 Tutto sull'Americae il suo impatto su economia e politica del ...

Latina, scambio di cassette di pesce illegale in strada: maxi multa a ... Il Faro online

America Latina: Celam, riuniti a Porto Rico i rappresentanti delle ... Servizio Informazione Religiosa

Scalfati: "In Provincia di Latina il finto ambientalismo non ha evitato abusi" LatinaQuotidiano.it

Latina, scambio con la Viterbese in vista: Volpicelli per Margiotta TuttoLatina

La ricerca cinese (illegale) dell'oro latino-americano Formiche.net

Il prof di religione del liceo scientifico Ettore Majorana di Latina, avrebbe inviato diverse immagini hot ad alcuni studenti, ragazzi e ragazze, tramite il profilo Instagram. Mentre ...