(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) - L'utilizzerà per la prima volta la metànel. E' quanto emerge da alcune dichiarazioni'Agenzia Internazionale'Energia. Gran parte'utilizzo diinavverrà da partea Cina, una nazione di 1,4 miliardi di persone che entro ilpiù'Unione Europea, degli Stati Uniti e'India messi insieme. Per contro, l'Africa, che ospita quasi un quinto degli abitanti del mondo, rappresenterà solo il 3% del consumo globale dinel

... che il proprio budget è rimasto invariato, mentre il 33% pensa, addirittura, chedi più, ... In particolare Stati Uniti, Regno Unito, Sud America, Canada, Francia, Australia e". L'......degli ultimi mesi hanno spinto Taiwan più al centro della scena geopolitica dell'orientale, ...per iniziare la costruzione di uno stabilimento per la realizzazione di chip che si stimail ...

L’Asia consumerà il 50% dell’elettricità mondiale nel 2025 Il Sannio Quotidiano

Energia, in tre anni nucleare e rinnovabili copriranno la crescita ... Libertà

Uomo, giovane e mangiatore di insetti La Rivista della Natura

In Cina e Asia - Hong Kong regala 500mila biglietti aerei per ... China-Files