L’arte divinatoria dell’astrologia

Leggi su butac

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alle volte, dopo aver pubblicato immagini come questa: Ci sentiamo rispondere: …non c’è nulla di male a leggere l’oroscopo, tanto lo leggo ma non ci credo… E noi vorremmo poter confermare che è vero, non c’è nulla di male se ci si limita a leggere senza poi farsi condizionare. Il problema è quando le cose vengono prese sul serio. Purtroppo quando una delle più antiche testate giornalistiche nazionali se ne esce con un’operazione di marketing come quella che potete vedere qui sotto è probabile che le cose vengano prese sul serio da un numero piuttosto alto di persone. Vi riporto la presentazione dell’opera: Corriere della Sera presenta una raccolta dei testi più autorevoli di una disciplina dalle origini millenarie e centrale per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Uno studio che ha rappresentato per l’uomo il tentativo di cogliere la complessità dell’universo e che oggi, ben oltre ...