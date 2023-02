L’Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture “perde” il direttore nominato solo 20 giorni fa su indicazione del governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nonun ingegnere che deve volare da Bari per fare un collaudo sulle montagne della Bergamasca e appena 300 lavoratori in servizio a fronte di una pianta organica che ne prevede ben 668. Che l’Ansfisa,nazionale per laferrovie estradali e autostradali, sia allo sbando lo dimostra anche un altro fatto: Roberto Carpaneto, ilche nelle logiche dello spoils system è stato designato dalappena ventifa sudel ministro dei Trasporti Matteo Salvini e del suo vice Edoardo Rixi, ha già rinunciato all’incarico. Mentre i dipendenti del, in stato di agitazione da due mesi, sono in subbuglio perché al tavolo convocato ...