La versione del medico di Messina Denaro al gip | «Non sapevo di curare il boss»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alfonso Tumbarello, ilche per due anni ha assistito ilMatteo, che si è avvalso dell’aiuto del prestanome Andrea Bonafede nelle interlocuzioni con il dottore, ha affermato, nell’interrogatorio di garanzia di fronte al gip di non aver mai avuto sospetti sul fatto che il suo paziente, a cui ha prescritto 137 ricette e analisi, potesse essere un mafioso. I due sono stati arrestati due giorni fa con le accuse – per il dottore,di base – di concorso esterno in associazione mafiosa e – per il prestanome – di falso e favoreggiamento e procurata inosservanza della pena aggravati dall’aver favorito Cosa Nostra. Centrale, in questa vicenda, è il fatto che gli Andrea Bonafede sono due, oltre ache usava questo nome in tutte le ...

La versione del medico di Messina Denaro al gip: «Non sapevo di ... Open

