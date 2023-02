La Sueddeutsche ricorda Elena Fanchini | ha creato la cultura di squadra nello sci italiano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Laapre la pagina sportiva con un ricordo diFranchini, la sciatrice 37enne morta ieri a causa della recidiva di un tumore. Era malata da tempo: colpita dal tumore nel 2017, era riuscita a sconfiggerlo, purtroppo, però, si era ripresentato. Non c’è stato nulla da fare. Il quotidiano tedesco neil sorriso, una sua caratteristica costante, siasport che nella vita in generale. “Quello che vedi sempre nelle foto e nei video, fino alla fine: il suo sorriso. Non importa cosa abbia attraversato, la sciatrice, siasport che l’ha portata a sciare lungo le piste da discesa più pericolose del mondo, sia nella vita reale, ha sorriso”. Nel 2005, quando a nemmeno 20 anni fece il suo esordio in Coppa del Mondo, aveva appena ...