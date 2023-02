La steccata di Meloni a Macron e Scholz

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Più armi e più sostegno militare da parte dell’Europa. È questo il messaggio di fondo lanciato dal tour europeo del presidente Zelensky, dopo che nella giornata di ieri è volato a Londra per incontrare il primo ministro Sunak e Re Carlo, per poi salpare alla volta di Bruxelles, quando oggi pomeriggio parlerà al Parlamento Europeo. Proprio ieri, sulle colonne del sito nicolaporro.it, raccontavamo di come il viaggio del presidente ucraino avesse una strategia ben delineata. Se la prima visita fuori dai confini dall’inizio della guerra, da parte del leader ucraino, è avvenuta a Washington il dicembre scorso (ovvero dall’alleato che maggiormente sta sostenendo economicamente e militarmente Kiev); Zelensky ha dato subito un’altra impronta: prima dell’Unione Europea, c’è sicuramente il Regno Unito. E anzi, prima di Bruxelles, ci sono pure Parigi e Berlino. Nella serata di ieri, infatti, il ...