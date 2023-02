La Spagna scopre il suo quarto mitreo romano | è il primo dell’Andalusia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb – Il sottosuolo custodisce segreti e tesori sepolti per millenni e, ogni giorno, in tutto il mondo avvengono straordinarie scoperte che ci aiutano a comprendere gli usi e i costumi dei nostri antenati. Tra le ricchezze custodite dalla terra, però, ci sono veri e propri templi che già sotterranei furono concepiti in antichità. Stiamo ovviamente parlando dei mitrei romani, luoghi dal grande fascino misterico e cultuale che, dal I secolo d.C., vennero edificati in tutto l’Impero soprattutto dai legionari romani. Uno di questi antichi santuari dedicati al dio Mitra, è stato recentemente scoperto nella città romana di Licabrum, nel sud della. La villa spagnola di Mitra La scoperta ha avuto luogo in Andalusia, dove per la prima volta viene registrato un simile ritrovamento, grazie al lavoro dei ricercatori dell’Università di Málaga, dell’Università ...