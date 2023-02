La Russa in ginocchio alla Foiba di Basovizza Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb – Irrituale, ma non per questo sconveniente, anzi. Il gesto del presidente del Senato per rendere omaggio ai martiri italiani è stato semplicemente molto bello. Ignazio Laindi, sul Carso Triestrinovigilia del Giorno del Ricordo, non può che essere lodato. Così si fa, presidente. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2023/02/.mp4 Laindi: “Ricordo doveroso” “È un ricordo doveroso ma anche profondamente sentito“, ha dichiarato La. “Il dramma non solo delle foibe ma anche dell’esodo doloroso dalle terre che erano italiane, oggi appartiene a tutti ...