La rete Starlink di Musk toglie a Kiev l’uso dei suoi satelliti per manovrare droni e condurre operazioni militari

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Space X, la società di Elonche gestisce un servizio internet satellitari, ha annunciato di aver adottato provvedimenti per impedire all’esercito ucraino di utilizzare iservizi a scopi, in particolare il controllo dei. Il servizio internet che ha fornito all’esercito ucraino comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, “non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma”, ha dichiarato Gwynne Shotwell, presidente della società. L’Ucraina ha fatto uso dei velivoli senza pilota per individuare le posizioni nemiche, per indirizzare i proiettili a lungo raggio a lungo raggio e sganciare bombe. “Ci sono cose che possiamo fare per limitare la loro capacità di farlo”, ha detto Shotwell rifiutandosi di precisare quali fossero le misure nello specifico. ...