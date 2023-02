La replica di +Europa a un articolo de Linkiesta

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) «Su “.it” del 8 febbraio 2023 è apparso undal titolo dal titolo “Più confusione. Al congresso di Più Europa la scelta è tra un ex senatore dipietrista e un ex sindaco grillino”, che contiene affermazioni inveritiere e lesive della reputazione del movimento politico “”. Non corrisponde al vero che «nel maggio scorso il Tribunale di Roma aveva sospeso gli esiti del secondo Congresso, tenutosi a luglio 2021 … » e che lo stesso giudice «aveva quindi congelato gli organi eletti dal Congresso». L’ordinanza del tribunale si limitava a sospendere l’efficacia di due delibere assembleari, mentre gli organi sociali disono stati nominati all’esito di un congresso le cui delibere non sono state sospese, né annullate dal giudice e dunque sono in carica e nel pieno delle loro funzioni.