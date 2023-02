La promessa di Giorgia Meloni | «Tasse | giustizia | burocrazia | il 2023 sarà l’anno delle grandi riforme»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La presidente del Consiglioannuncia una legge delega sul fisco. Che toccherà tutti i settori e metterà al centro anche dipendenti e pensionati.parla in un’intervista al Sole 24 Ore. E dice anche che con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta lavorando per mettere al sicuro il debito pubblico. Come? Aumentando il numero di italiani residenti che ne detengono quote. La presidente del Consiglio vuole anche continuare a tagliare il cuneo fiscale. E riformare il reddito di cittadinanza. La premier dice che il momento più bello di questi primi cento giorni a Palazzo Chigi è stata la cattura di Matteo Messina Denaro. Mentre il potere «è seducente e tenta di ammaliarti in ogni momento. La sfida quotidiana è rimanere con i piedi ben piantati per terra». La differenza trae Draghi ...