La Naspi aumenta? Cosa sta succedendo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’INPS con la circolare n. 14 del 2023 dichiara che aumenteranno gli importi delle indennitàe Dis-Coll. Quindi anchee Dis-Coll beneficiano della rivalutazione dell’8,1%. Va precisato però che le regole per il calcolo die Dis-Coll restano le stesse e non si assiste a nessun cambiamento nello specifico. Lasta– FormatonewsPer calcolare lasi prende come riferimento l’imponibile medio riferito agli ultimi quattro anni. Ne spetta il 75% fino a un certo importo, mentre della restante parte ne viene riconosciuto il 25% fino a raggiungere l’importo massimo.accade nel dettaglio Cerchiamo di comprendereaccade nello specifico a seconda dei ...

Rivalutazione della: di quantoChi ha il sussidio di disoccupazioneha diritto ad avere il 75% della retribuzione , con l'importo di soglia salariale che quest'anno è 1.352,19 ...Ecco quali sono le variazioni dei principali ammortizzatori sociali: la cassa integrazionedi 77 euro al mese, a 1.321,53 euro dai precedenti 1.244,36; laa di 110 euro, a 1.470,...

Aumento Naspi e Dis-Coll 2023: i nuovi importi Money.it

Indennità di disoccupazione, ecco tutti gli aumenti del 2023. «Recuperato il 100% dell'inflazione» ilmattino.it

Naspi e Cig 2023, aumentano gli importi: tutte le cifre The Wam

Aumenta la disoccupazione, oltre 100mila i senza lavoro Ticinonline

Riforma lavoro, le importanti modifiche attese per stipendi, Naspi ... Business Online

L'Inps ha rivalutato al 100% dell'inflazione gli assegni di cassa integrazione e Naspi: chi è senza lavoro riceverà centinaia di euro in più, utili per affrontare il momento di difficoltà economica.Se gli stipendi restano al palo e dovranno aspettare i prossimi rinnovi contrattuali per recuperare il potere d'acquisto perso in questi mesi con l'aumento dei prezzi, per la Naspi e gli altri sussidi ...