La Liga crea la “commissione Vinicius” | «deve essere libero di giocare senza essere insultato»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il “vinigate”, come lo chiama El Pais, diventa istituzionale. Preoccupata per il “bullismo” contro(sul campo lo riempiono di calci, dallo stadio gli piovono addosso insulti razzisti di ogni tipo), Lahato unaapposita con l’obiettivo di monitorare e registrare eventuali insulti nei confronti dell’attaccante brasiliano in tutte le partite che gioca il Real Madrid. Lo scrive ABC. «Abbiamoto una, abbiamo già iniziato con le questioni giudiziarie. Stiamo lavorando su tutte le partite del Real Madrid, nelle aree più conflittuali dove potrebbero esserci segnali che si insulteranno a vicenda, con più vigilanza.potersu qualsiasi campo di calcio...