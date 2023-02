La Lazio protagonista della nuova puntata di “Offside Racism”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) ROMA – Sarà la SSla squadradi “”: Venerdì 10 febbraio, alle ore 17.45, su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e RaiPlay, va in onda ladel programma di Rai Kids dedicato al calcio giovanile.il sedicenne Maksym Lehiv, fuggito dall’Ucraina dopo l’invasione del suo paese da parteRussia. Un giovanissimo centrocampista che dopo aver militato per una decina anni nel settore giovanile del Sebastopoli è stato costretto a lasciare tutto per venire in Italia, a Roma, dove ha superato il provino nellaed è stato scelto per giocare nell’Under 17. Per Maksym il pallone è una costantesua vita. ...