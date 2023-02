La fotocamera è la prossima tastiera | IA e ricerche online secondo Google

Leggi su agi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) AGI - La battaglia tra ChatGpt (integrato in Bing) e Bard (creatura diin fase di test) ha fatto capire quanto l'intelligenza artificiale sarà centrale nelle. Cioè nel modo in cui accediamo a gran parte delle informazioni. Le applicazioni - per ora - utilizzano le parole scritte. Ma il futuro dellepotrebbe essere molto diverso, multiplo. O almeno è quanto ha dichiaratodurante la presentazioni, da Parigi, di nuove funzionalità legate alle. “Siamo nell'era della ricerca visuale”, ha affermato Prabhakar Raghavan, senior vice president di. Anzi, di più: “La fotocamere è la”. Scatti, clicchi, cerchi, con il pieno supporto dell'intelligenza artificiale. La ricerca ...