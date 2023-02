La Ferrari di David Beckham è in vendita a un prezzo quasi ragionevole

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ladiè ine se per caso voleste acquistarla, preparatevi a spendere 110.000 sterline, una cifra tutto sommatoconsiderato l'oggetto di cui stiamo parlando. Si tratta infatti di una 360 Spider che è stata immatricolata il 31 luglio 2001 e che è stata usata dal campione inglese nelle fasi finali della sua carriera nel Manchester United, prima che firmasse per il Real Madrid nel luglio 2003 ed entrasse a far parte della squadra dei Galácticos che in quegli anni annoverava vere e proprie leggende del calcio come Zinedine Zidane, Ronaldo e Roberto Carlos. Com'è fatta ladiLadiè di colore nero e aveva una targa personalizzata D7 DVB, che poi ...