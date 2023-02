(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il dibattito sul vietare o meno questi eventi va avanti da anni: ora si è intensificato per una decisione favorevole ai più conservatori

Una partecipazione, quella di Madame al Festival di Sanremo , prima ancora dell'inizio della competizione ... quando ci sarà lasi vedrà", ripetendo che non intende escluderla senza ...Tra i tanti esempi citati, ricordiamo la più voltedecisione dell'autorità belga verso il ...per arrivare ad avere pronunce definitive utili (il mercato è già mutato arrivati a una...

La discussa sentenza del Tribunale supremo spagnolo sulla corrida Il Post

Stangata Juventus, nelle motivazioni tante incognite da risolvere la Repubblica

Ruolo del presidente di consiglio comunale - Dichiarazioni di voto ... Dipartimento per gli affari interni e territoriali

"Autovelox dinamici vanno sempre segnalati" il Resto del Carlino

Cava de' Tirreni, sentenza rivoluzionaria della cassazione che ... Positanonews

Al danno di minori introiti dall’Imu (circa 150 milioni di euro soltanto nel 2023) si rischia di aggiungere anche la beffa dei risarcimenti. Che secondo le parti sociali, Cgil in ...Continuano a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, i video che vedono protagonista il PM Santoriello e la Juve ...