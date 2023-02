La Costituzione prima di tutto!

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 9 febbraio 2023) di Carmelo Musumeci. In questi giorni ho partecipato a qualche dibattito in alcune trasmissioni televisive sul tema dello sciopero della fame di Alfredo Cospito, contro il regime di tortura democratico del 41 bis e l’ergastolo ostativo. E mi sono accorto quanto sia difficile comunicare in televisione, soprattutto su argomenti di cui avresti bisogno di tempo