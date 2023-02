“La casa dell’Ucraina è l’Europa” | trionfo di Zelensky a Bruxelles

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Parlamento europeo ha accolto fra gli applausi il presidente, Volodymyr, giovedì 9 febbraio. “significa libertà, questa è la” ha affermato. La presidente Roberta Metsola ha invitato gli Stati membri a “considerare, rapidamente, di fornire sistemi a lungo raggio e i jet necessari” a Kiev. La guerra, dunque, va verso un’escalation, e non solo da parte russa. Di pace non si parla.poi intervenuto al Consiglio Ue. In programma anche un bilaterale con Giorgia Meloni. Il presidente ucraino Volodymyrpronuncia il suo discorso al Parlamento Ue il 9 febbraio 2023. Foto Ansa/Epa Julien Warnandringrazia “ogni villaggio d’Europa“ “L’Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti ...