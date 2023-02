La bugiarda | Senaldi asfalta Giannini | scoperta imbarazzante

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I lettori più affezionati la chiamavano “La”, falsa e cortese, come ogni buon piemontese, secondo il detto che più fa arrabbiare i sabaudi, ma anche per questo era lo specchio della regione. Oggi di piemontese nella Stampa c'è sempre meno. Il quotidiano ha perso interesse per il proprio territorio di riferimento, preferisce volare alto nei bassifondi del potere romano. Il giornale è diventato militante, con mestiere s'intende, grande spiegamento di firme altolocate, un bel mischione che camuffi la natura politica attraverso l'autorevolezza. Un contenitore credibile e di buon livello per rendere efficace e corrosivo il cuore del prodotto, la parte dove si fa politica e si mena duro. Nella fattispecie il bersaglio, per i lettori disattenti, è il centrodestra, chiunque lo guidi. La conseguenza inevitabile è che la cortesia si è persa per strada e ha lasciato ...