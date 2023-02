Kvaratskhelia è il più giovane in Europa doppia cifra di gol e assist CorSport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Chesia da annoverare fra i più grandi d’è ormai risaputo. Tutti parlano del fenomeno georgiano e molte se ne sono dette sulle sue statistiche, i suoi numeri e i suoi record. Lo stesso fa ancora il Corriere dello Sport che, numeri alla mano, lo inserisce fra i primi 15 giocatori per “partecipazione ai gol”: “Khvichaè la stella piùdell’élite del calcio europeo a essere andato indi gol e: 10 gol e 12finora in tutte le competizioni. Davanti a lui, in questa classifica che valuta esclusivamente i giocatori dei top campionati d’, personaggi del calibro di Haaland (uno che a tratti sembra faccia storia a sé), Mbappé, Neymar, Messi, Salah, Lewandowski, Kane, ...

I gol e i relativi assist nel 3 - 0 del Napoli in casa dello Spezia, proiettano Osimhen enella top ten degli attaccantiefficaci dei migliori cinque campionati europei. Contro lo Spezia Osimhen ha segnato una doppietta salendo a quota 16 gol in campionato, ai quali vanno ...Tante le occasioni, l'azionespettacolare è la girata al volo di Lorenzo Carelli su cross ... 3 - 1 e gol meritatissimo per Marco Nizzi in versione, il numero 7 della Virtus con le sue ...

Come si distrugge la Juventus: quella cosa al 47' che fa il Napoli e... Sportitalia

Tortu: "Leao o Kvaratskhelia Vi dico chi è il più veloce" Corriere dello Sport

Leao o Kvaratskhelia, chi è più forte Walter Sabatini: "Scelgo il ... Eurosport IT

Napoli, Kvaratskhelia: la realtà è più bella del sogno Corriere dello Sport