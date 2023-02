Kia | inaugurata a Roma la Energy House Dall’ettrificazione ai servizi di mobilità

(Di giovedì 9 febbraio 2023) All’interno dello spazio dell’Enel X Store di Corso Francia a, Kia ha inaugurato il primo brand store del marchio in Italia. La presenza del costruttore coreano nello spazio diNord, si inserisce in un contesto ideale anche per presentare offerte ea chi guida elettrico con soluzioni di ricarica presenti all’esterno dello store gestite da Enel X Way. L’operazione rientra nell’insieme di tutte le attività strategiche che Kia sta portando avanti per il riposizionamento del proprio brand e nella trasformazione da car maker tradizionale, a vero e proprio sustainable mobility solutions provider. L’– questo il nome dello store – è la location dove parlare di elettrificazione e conosceree veicoli della casa coreana. Gli spazi sono stati rimodulati ...

È stata inaugurata oggi a Roma la prima Energy House, un nuovo modo di comunicare l'auto elettrica che la casa coreana ha realizzato in collaborazione con Enel X Way, il dipartimento di Enel X che si occupa della mobilità elettrica.

Kia ha annunciato nelle scorse ore l'inaugurazione del primo brand store italiano a Roma all'interno dell'Enel X Store di Corso di Francia, il più grande tra quelli inaugurati in Italia. Enel X insieme a Kia apre a Roma, in Corso Francia, un nuovo Enel X Store con punti di ricarica HPC ad alta potenza per rifornimenti rapidi.