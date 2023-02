Kekko dei Modà | pensavo non sarei più tornato sul palco

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Isono tornati suldel Teatro Ariston con l'inedita "Lasciami", brano scritto daSilvestre. "Eravamo tutti molto tesi, questomi mette ansia, ma poi ci siamo sentiti a nostro agio ed è andato tutto bene, sono abbastanza soddisfatto" raccontaSilvestre. "Prima di salire sul, mi è ripassato davanti agli occhi il momento bruttissimo di quando non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto e avevo pensato che nonpiùsul, ma ce l'ho fatta e questo Sanremo sarà un punto di svolta nella vita e nella nostra carriera. Ero terrorizzato, non dormivo la notte, sognavo di fare scena muta ma poi mi sono sentito a mio agio, essere qua è una vittoria", che nel suo brano affronta proprio il tema della ...

CosìSilvestre , voceModà , che al Festival di Sanremo 2023 sono in gara con la canzone "Lasciami" . "Sono molto felice, faremo un tour di 30 concerti nei teatri. Stiamo arrangiando tutti ...... e per la co - conduttrice Francesca Fagnani che ha rivelato in anticipo il brandsuoi abiti: ... camicia e cravatta, una divisa uguale per tutti tranne che per il cantanteSilvestre. Il ...

Si intitola "Lasciami" il brano che i Modà portano al festival di Sanremo. Il testo non parla d'amore ma della depressione. Rainews24 ne parla con Kekko, il cantante ed autore del testo ...Chi si aspettava dai Modà un cambiamento musicale rimarrà deluso". Così Kekko Silvestre, voce dei Modà, che al Festival di Sanremo 2023 sono in gara con la canzone "Lasciami". "Sono molto felice, ...