Juventus | Santoriello verso l’esclusione dall’udienza preliminare il 27 marzo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ciro, pm preso di mira dai tifosi dellanell’ultimo periodo, non sarà probabilmente presente all’udienzaCiro, pm preso di mira dai tifosi dellanell’ultimo periodo a causa dei suoi video anti-Juve che circolano in rete, non sarà probabilmente presente all’udienzache andrà in scena il 27. Secondo il Corriere dello Sport,non sarà presente davanti al gup Picco per l’argomentazione sul rinvio a giudizio della Juve e dei 12 indagati. Al suo posto Marco Gianoglio e a Mario Bendoni. L'articolo proviene da Calcio News 24.