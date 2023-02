Juventus | ripresa degli allenamenti senza Allegri | tecnico assente per un leggero malanno

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo il successo dell’Arechi sulla Salernitana, laè tornata ad allenarsi alla Continassa in vista della prossima sfida contro la Fiorentina, prevista domenica alle ore 18:00 nella cornice dell’Allianz Stadium. Alla seduta odierna, che è stata aperta ai tifosi, non era presente ilMassimiliano, costretto a restare a casa a causa di une sostituito sul campo dagli altri elementi dello staff. Assenti anche Leonardo Bonucci e Paul Pogba, che non rientreranno prima della partita di Europa League contro il Nantes di giovedì 16 febbraio. Adrien Rabiot ha svolto lavoro differenziato in palestra, mentre Leandro Paredes, dopo aver saltato la trasferta di Salerno, è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Nella seduta odierna la squadra ha ...

...man per la rete di Ordonez al 38 e di Solid al 49 mentre l'ultimo gol arriva al 44 della...LIGA PRIMERA - CLAUSURA Ferretti - Esteli 1 - 1 (Finale) Jalapa - Managua FC 0 - 2 (Finale)......squadra non risponde più' Mg Parigi 06/09/2022 - Champions League / Paris Saint Germain -/... hanno effettuato solo tre tiri in porta in tutta la partita, di cui solo uno nella. E di ...

Juventus-Lazio 1-0, gol e highlights: Bremer manda i bianconeri in semifinale Sky Sport

Juve-Lazio 1-0, rivivi la diretta: Bremer decisivo, Sarri saluta la Coppa Italia Corriere dello Sport

FORMELLO | Lazio, testa alla Juventus in Coppa Italia. Domani la ... LazioPress.it

Salernitana-Juventus 0-3, con una doppietta di Vlahovic i bianconeri tornano al successo RaiNews

Serie A, Salernitana-Juventus 0-3: doppietta di Vlahovic e gol di Kostic. GLI HIGHLIGHTS Sky Tg24

La squadra bianconera è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Allegri, per preparare la sfida con i viola ...I numeri parlano chiaro d'altronde. Come riportato dalla consueta rassegna di Radiosei la formazione di mister Sarri negli ultimi tre match disputati contro Fiorentina, Juventus (in Coppa Italia) e ...