Juventus | la top 5 dei più pagati | se li meritano tutti quei soldi?

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Andiamo a vedere chi sono i cinque piùnella rosa della; alcuni stanno deludendo le aspettative. JuvedipendenzaLa rosa dellaè decisamente più forte della posizione attuale di classifica; è chiaro come i punti dei bianconeri siano frutto della penalizzazione di quindici punti. Prima di questa sentenza, però, i ragazzi di Allegri erano comunque lontani da quello che doveva essere l’obiettivo principale, lo scudetto. Se andiamo a vedere anche il monte ingaggi dellanotiamo stipendi importanti e, in alcuni casi, non corrispondenti alle prestazioni fornite. Vuoi per problemi fisici, vuoi per le difficoltà che i bianconeri stanno affrontando, alcuni giocatori stanno sicuramente deludendo le aspettative. Ma quali sono i cinque giocatori piùall’interno della rosa ...