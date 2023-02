Juventus-Fiorentina | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Commenta per primo Il secondo big match della 22esima giornata di Serie A andrà in scena domenica 12 febbraio a partire dalle 18 quando all'Allianz Stadium si affronteranno. A detta di Massimiliano Allegri e guardando la classifica si parla di un altro scontro salvezza, anche se a sorpresa sia per i bianconeri, penalizzati in classifica, sia per i ...Pronti via, titolare contro la. Anche per questo, la partita contro laa Torino non sarà mai come le altre per lui . Come la maglia viola numero 25, che a fine partita voleva ...

Juventus-Fiorentina, la partita speciale di Federico Chiesa Sky Sport

Verso Juventus-Fiorentina, settore ospiti deserto LA NAZIONE

Juventus-Fiorentina sarà ancora un match per ex TUTTO mercato WEB

Fiorentina-Juventus: amarsi mai. Storia di una sfida avvelenata La Gazzetta dello Sport

Così lo storico presentatore Pippo Baudo, noto tifoso juventino, sui bianconeri e sulla sfida di domenica contro la Fiorentina: "La Juventus purtroppo mi sta deludendo molto e mi preoccupa.La Juventus sfiderà la Fiorentina allo Stadium domenica 12 febbraio: non una partita come le altre per l'ex Federico Chiesa, che proprio in un Juve-Fiorentina dell'agosto 2016 esordì in Serie A. Il 7 ...