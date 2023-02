Juventus Esclusa dalla Youth League | Lo Sfogo Social di Nonge Boende

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) LaPrimavera ha subito una dolorosa eliminazione ai sedicesimi di finale di, sconfitta dal Genk ai calci di rigore. Una partita che ha visto i bianconeri giocare per gran parte della partita in doppia inferiorità numerica, a causa di alcune contestate espulsioni, che hanno dato luogo a un amaro epilogo. Joseph, diciassettenne centrocampista belga-congolese, non ha digerito l’accaduto ed ha deciso di sfogarsi su Instagram. Con un grido polemico e due foto a corredo, una della squadra prima della gara e una sua azione di gioco durante la partita, ha scritto “Scandaleux, scandalous, scandaloso”. Una dichiarazione che non lascia spazio all’immaginazione, e che dimostra come il giovane sia stato profondamente colpitosconfitta. La Juve Primavera, ...