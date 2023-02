Jurassic Park celebra il 30esimo anniversario al London History Museum

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023)si appresta are ildalla sua uscita al Nationaldi Londra. Per l’occasione, il museo ha dato vita a uno speciale spazio pop-up. I visitatori possono ammirare diversi articoli e il nuovo arredamento della Cranbourne Boutique. I cancelli iconici del film sono ricreati nel divertente video pubblicato oggi sui social media. All’interno delle pareti sono presenti alcuni personaggi preferiti dai fan e gli ospiti possono scattare un selfie con un dinosauro. Universal Pictures ha lavorato a stretto contatto con il museo per garantire che tutto fosse coerente. From today, we’ve got a brand new surprise in the. ? Intion of’s ...