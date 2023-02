Isw | ' partita grande offensiva russa nel Lugansk'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Le forze russe hanno ripreso l'iniziativa in Ucraina e hanno iniziato la loronel. Lo scrive sul suo sito l'Institute for the study of war (Isw) nel suo ultimo report. Il ...

Le forze russe hanno ripreso l'iniziativa in Ucraina e hanno iniziato la loro grande offensiva nel Lugansk. Lo scrive sul suo sito l'Institute for the study of war () nel suo ultimo report. Il ritmo delle operazioni russe lungo la linea Svatove - Kreminna, nel Lugansk, è aumentato notevolmente nel corso dell'ultima settimana e le fonti russe riferiscono ...... Intanto l' Institute for the study of war () scrive in un report che la grande offensiva russa nel Lugansk è. Il ritmo delle operazioni russe lungo la linea Svatove - Kreminna, nel ...

