Isabella Noventa | esame del Dna sui resti umani trovati nei giorni scorsi a Marghera Venezia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si attende l’esito dell’del Dna disposto dalla procura, ma tra le ipotesi è che iscoperti negli) possano essere quellia una svolta la donna uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Isono stati individuati il 30 gennaio da alcuni operai impegnati in una zona abbandonata a ridosso dell’area industriale di Porto. Del corpo sono staticranio, femore, bacino e alcune ossa della cassa toracica e della spina dorsale. Oltre alle ossa sono stati rinvenuti anche brandelli di vestiti, un orologio e due scarpe: oggetti che però non coincidono con la ...