(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il debutto di Kyriein maglia Mavericks è un successone. Lui segna 24 punti, la sua nuova squadra, Dallas, vince a Los Angeles. Proprio dove sarebbe voluto finire l'ex Nets via mercato, come ...

gioca 37', chiude con +11 di plus/minus, smazza 5 assist e tira giù 4 rimbalzi. Insomma: buona la prima! Los Angeles : Powell 24 (6/11, 2/6, 6/6 t.l.), Mann 21, George 20. Rimbalzi: Zubac 10. ...Craig "Doodlebug"e Mariana "Ladybug Mecca" Vieira ridono quando sentono la storia di Adams. ... L'dei Digable Planets continua a influenzare nuove generazioni di musicisti e appassionati.

NBA, tutti i retroscena della cessione di Irving: le offerte di Lakers, Clippers e Suns Sky Sport

Irving, esordio col botto con i Mavs. Lillard in tripla doppia e Warriors ko La Gazzetta dello Sport

Toronto Raptors, 3 trade per iniziare la rivoluzione Around the Game

NBA, Kyrie Irving torna a Cleveland (e vince) a 11 anni esatti dal suo esordio NBA. VIDEO Sky Sport

Riscoprire i Digable Planets 30 anni dopo il loro gioiello hip hop Rolling Stone Italia

Tante le gare NBA disputate nella notte. Esordio di Irving con la casacca dei Mavs. L'ex All Star dei Nets ha segnato 24 punti nel successo di Dallas sui LA Clippers (110-104). Perde Golden State, che ...